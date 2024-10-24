Из разработчиков ядра операционной системы Linux исключили 11 программистов, связанных с Россией

11 программистов, связанных с Россией, исключили из списка разработчиков, отвечающих за стабильность ядра операционной системы Linux. Соответствующие изменения 18 октября внес один из главных разработчиков Linux Грег Кроа-Хартман, сообщил профильный проект Phoronix, обнаруживший изменения в ночь на 23 октября.

Кроа-Хартман объяснил, что решение удалить программистов из списка принято из-за «различных требований ». «Они могут вернуться в будущем, если будет предоставлена достаточная документация», — заявил Кроа-Хартман.

Большинство программистов либо русские, либо связаны с Россией, отмечает Phoronix. Многие из разработчиков имели адреса электронной почты в домене .ru.

Как сообщает «Коммерсант», четверо программистов использовали адреса, связанные с российскими компаниями SberDevices, «Открытая мобильная платформа» (разработчик операционной системы «Аврора»), NetUp (оборудование для цифрового ТВ) и Metrotek (оборудование для систем связи).

В «Открытой мобильной платформе» раскритиковали решение сократить список разработчиков. «Оно противоречит принципам меритократии — власти достойных представителей сообщества, — которыми славится Linux. Международное сообщество лишается экспертизы, которую предоставлял наш коллега и его соотечественники», — заявил представитель компании «Коммерсанту».

Представитель NetUp рассказал, что компания задала вопросы Грегу Кроа-Хартману, а также создателю и ведущему разработчику Linux Линусу Торвальдсу. «Надеемся получить разъяснения в ближайшее время», — сообщили в NetUp. В других компаниях это не комментировали.

Линус Торвальдс выпустил 23 октября заявление, в котором объяснил принятое решение:

Ок, много русских троллей активизировались. Совершенно ясно, почему было сделано изменение, его не отменить, и использование множества случайных анонимных аккаунтов в попытке «протащить» его через русские фермы троллей ничего не изменит.

И, к вашему сведению, для реальных невинных свидетелей, которые не относятся к аккаунтам ферм троллей — «различные требования комплаенса» касаются не только США. Если вы еще не слышали о санкциях в отношении России, попробуйте как-нибудь почитать новости. И под «новостями» я не имею в виду спам, спонсируемый российским государством.

Что касается отправки мне патча для отката изменений — пожалуйста, используйте ту кашицу, которую вы называете мозгами. Я финн. Неужели вы думали, что я буду поддерживать российскую агрессию? Очевидно, дело не только в отсутствии реальных новостей, но и в отсутствии знаний по истории.

В другом сообщении Линус Торвальдс заявил, что «не собирается вдаваться в подробности, которые мне — и другим мейнтейнерам — говорили юристы». Он добавил, что не станет обсуждать юридические вопросы «со случайными людьми в интернете».

Руководитель технологического центра исследования безопасности ядра Linux Алексей Хорошилов заявил «Коммерсанту», что, несмотря на принятое решение, российские программисты смогут предлагать изменения для включения в основную ветку ядра Linux, но на правах обычных разработчиков.

В других сообществах, занимающихся разработкой программного обеспечения с открытым кодом, в последнее время подобных случаев не происходило, заявил исполнительный директор Cloud Networks Юрий Телушкин.

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