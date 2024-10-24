Создателя паблика «Дореволюционный советчик» приговорили к двум годам колонии по делу о «дискредитации» армии

Прокуратура попросила приговорить поэта и создателя паблика «Дореволюционный советчик» Вячеслава Малахова к трем годам и шести месяцам колонии по делу о «дискредитации» армии (часть 1 статьи 280.3 УК РФ), сообщила «Медиазона».

Обновление. Хамовнический районный суд приговорил Малахова к двум годам колонии. Малахов в прениях просил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. По его словам, ему очень тяжело в СИЗО. Он признал вину и заявил, что раскаивается в содеянном. Малахов добавил, что на него оказало влияние то, что в детстве он был свидетелем гражданской войны в Таджикистане.

Дело против Малахова рассматривается в Хамовническом суде Москвы в особом порядке.

О задержании создателя паблика стало известно в конце января 2024 года. Поводом для уголовного дела стал пост в телеграм-канале Малахова, опубликованный в сентябре 2023 года. «А с православными все и так понятно: убей, укради, прелюбодействуй, лжесвидетельствуй… а тот вагнеровец из новостей еще и мать не почитает, он ее вообще убил к херам топором. То есть вы православно ВСЕ заповеди с этой войной, ой, простите, нарушили», — говорилось, в частности, в этом посте.

В августе 2023 года Малахова оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о «дискредитации» армии из-за публикаций во «ВКонтакте». После этого, как рассказывал поэт, силовики сняли его с поезда и заставили подписать документы на госпитализацию в психиатрическую больницу. Малахов рассказывал, что его продержали там три недели, привязывая к кровати и заставляя принимать неизвестные медикаменты.

«Дореволюционный советчик» — изначально паблик во «ВКонтакте» с мемами в «дореволюционном» стиле. У него более 68 тысяч подписчиков.