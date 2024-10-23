В Анкаре у здания аэрокосмической компании произошел теракт. Погибли четыре человека, еще 14 ранены

Обновление. В результате теракта у здания турецкой аэрокосмической корпорации TUSAŞ в Анкаре погибли четыре человека, еще 14 получили ранения, сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган. По данным главы МВД страны Али Ерликая, два террориста также убиты.

На объекте турецкой аэрокосмической корпорации TUSAŞ (Турецкая авиационная и космическая промышленность) произошел теракт, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая. По его словам, речь идет об объекте в районе Кахраманказан в Анкаре. Есть погибшие и раненые.

A Haber сообщает, что у здания TUSAŞ были слышны взрывы, а перестрелка с террористами продолжается. На место направлены сотрудники правоохранительных органов, пожарные и врачи.

По данным турецкой службы CNN, террористы взорвали автомобиль и открыли стрельбу. Погибли не менее двух человек, в здании могут находиться заложники.

Источники местного отделения Euronews в TUSAŞ заявили, что теракт в штаб-квартире компании совершил террорист-смертник, а сотрудникам запретили покидать рабочие места. По словам собеседника издания, перестрелка произошла у входа в здание.

Турецкие СМИ также опубликовали скриншоты с записей камер наблюдения, на которые, как утверждается, попали предполагаемые нападавшие. На одном снимке два человека с рюкзаками и оружием запечатлены у турникетов на проходной. На другом изображении один из них уже находится в здании. Предположительно, одна из нападавших — женщина.

Генпрокуратура Анкары начала расследование теракта.

TUSAŞ — турецкая аэрокосмическая компания, основанная в 1973 году. Компания занимается разработкой, проектированием и производством самолетов, вертолетов, беспилотников и космических спутников.