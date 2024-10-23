Глава Роскомнадзора заявил, что ведомство может блокировать звонки через мессенджеры для борьбы с мошенничеством

У Роскомнадзора есть технологическая возможность блокировать звонки через мессенджеры, если они будут нарушать требования российского законодательства в процессе борьбы с мошенничеством, сообщил глава ведомства Андрей Липов в кулуарах форума «Спектр».

«Мы можем ограничивать звонки через мессенджеры. Мессенджер будет работать, а звонки нет. Это жесткий вариант, который возможен, как одна из мер [борьбы с фродом]», — заявил он, отвечая на вопрос ТАСС.

Как пояснил Липов, в России может быть разработан комплекс требований к иностранными мессенджерам «с точки зрения пропуска звонков для защиты граждан от мошенников». Так, мессенджер должен будет дать возможность пользователю самостоятельно ограничить принятие звонов, в том числе из-за границы или не из его записной книжки.

В таком случае Роскомнадзор, считает глава ведомства, сможет вводить временные запреты на все звонки через ту или иную платформу до выполнения этих требований. «Условно говоря — пока не выполнил, звонить через тебя не смогут. Это отдельное регулирование, которое нужно продумывать. Оно на полях форума будет дополнительно обсуждаться», — добавил Липов.

О предложении ограничить возможность звонков через мессенджеры стало известно в июне. Тогда глава управления контроля и надзора в сфере связи Роскомнадзора Максим Прыткин в интервью «Российской газете» заявил, что в рамках борьбы с мошенничеством в России нужно разработать механизм взаимодействия операторов связи с владельцами соцсетей, мессенджеров и различных приложений для идентификации их пользователей через номер телефона. «Полагаем, что для тех мессенджеров, которые откажутся от проверки достоверности номеров совместно с операторами связи, возможно применение мер по запрету совершения через них голосовых вызовов на территории нашей страны», — говорил он.