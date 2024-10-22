В Тамбовской области уволился мэр Моршанска. Он сказал, что житель города погиб на войне, «чтоб мост наш наконец-то отремонтировали»

Глава города в Тамбовской области Алексей Банников ушел в отставку по собственному желанию, сообщило 22 октября издание 68 News. По его данным, исполняющим обязанности главы города стал первый заместитель мэра Роман Поленков.

Официально власти Моршанска об этом не сообщали. При этом в статусе на странице Банникова во «ВКонтакте» сказано, что он «экс-глава города Моршанска». На сайте городской администрации по состоянию на вечер 22 октября Банников указан как глава города.

Источник газеты «Коммерсант», близкий к областному правительству, сообщил, что увольнение Банникова — «результат жесткой позиции губернатора Максима Егорова». В июле губернатор в телеграм-канале раскритиковал «главу одного городского округа» из-за слов, сказанных «сестре погибшего на героя». Егоров заявил, что ему стыдно из-за случившегося, он призвал чиновников «проявлять человечность и сопереживание».

Алексей Банников подвергся критике из-за слов, которые он сказал 20 июня, когда вручал орден Мужества сестре погибшего военного Виктора Щербакова из Моршанска. Банников сказал сестре погибшего Екатерине, что ее брат погиб «за всех нас, чтобы у нас был этот солнечный день, чтобы наши дети сейчас отдыхали в летних лагерях, чтобы город наш благоустраивался, чтобы были спортивные площадки, чтоб мост наш наконец-то отремонтировали, чтобы набережная у нас была». «Вот за все за это погиб ваш брат», — сказал мэр Моршанска.

На фоне критики глава города заявил, что кампанию против него устроили «бандеровские тролли». «Аргументы и факты» в материале в защиту Банникова писали, что участник войны Виктор Щербаков, по словам его сестры, «очень любил родной город и особенно упомянутый мост».

Алексей Банников занимал пост главы Моршанска с декабря 2015 года. По информации «Коммерсанта», после увольнения Банников может устроиться в одно из подведомственных учреждений неназванного регионального министерства.