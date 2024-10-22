Financial Times: Турция тайно запретила экспорт в Россию более 40 категорий американских товаров

Турция тайно запретила экспорт в Россию более 40 категорий гражданских товаров американского происхождения, которые могут быть использованы в военных целях. Об этом 22 октября сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, власти Турции ввели ограничения «в последние недели», внеся изменения в электронную таможенную систему страны. Ограничения затрагивают гражданские детали, в том числе микрочипы и системы дистанционного управления, которые могут быть использованы в оружии.

Один из источников сказал, что Турция не стала объявлять о введении ограничений публично по «политическим соображениям». По данным издания, запрет ввели после того, как Вашингтон предупредил Анкару о «последствиях» такой торговли с Москвой.

Министерство торговли Турции и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не ответили на запросы FT.

Экспорт товаров двойного назначения из Турции в Россию резко вырос вскоре после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. В первые месяцы войны, согласно официальной статистике турецких властей, объем экспорта таких товаров составлял около трех миллионов долларов в месяц и достиг пика в декабре 2022 года (38 миллионов долларов за месяц). В августе 2024-го объем экспорта составил около 4,1 миллиона долларов.

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