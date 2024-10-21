В России объем госзакупок айфонов за год вырос в четыре раза. Многим госслужащим нельзя их использовать

Суммарный объем проведенных государственных закупок телефонов iPhone в январе-сентябре 2024 года вырос в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщила 21 октября газета «Ведомости», ссылаясь на данные площадки торгов «Тендерплан».

В целом за первые девять месяцев года российские госструктуры заключили контрактов на покупку айфонов на 6,9 миллиона рублей по сравнению с 1,6 миллиона за аналогичный период 2023-го.

Самую большую закупку айфонов на более чем три миллиона рублей провела петербургская компания «Теплоэнерго». В числе лидеров еще оказались телекомпания «Югра», технопарк «ИТ-парк» (структура правительства Татарстана), ООО «Аэроэкспресс» (частично принадлежит РЖД), а также Государственный Кремлевский дворец (учредитель — управделами президента РФ).

Как отметил представитель «Тендерплана», часто в госзакупках айфонов отмечалось, что заказчик не может соблюсти «запрет на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств», чтобы обеспечить государственные и муниципальные нужды. В одной из закупок говорилось, что iPhone 13 необходим, потому что там есть программа Voice Over, которая озвучивает программы, позволяя незрячим и слабовидящим людям использовать основные функции устройства.

Лидерами госзакупок в 2024 году стали телефоны Samsung, на которые государственные структуры потратили 41,3 миллиона рублей — это в пять с половиной раз больше по сравнению с прошлым годом. Также в лидерах телефоны Realme (16,2 миллиона рублей) и Xiaomi (10,9 миллиона рублей).

Многие российские государственные органы начали запрещать использовать айфоны после того, как в июне 2023 года ФСБ совместно с ФСО заявили, что раскрыли разведывательную акцию США с использованием вируса на мобильных устройствах Apple. Запрет на айфоны ввели в администрации президента РФ, Минпромторге, Минцифры, Минздраве, Минтрансе, «Ростехе» и других государственных структурах.