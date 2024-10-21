На президентских выборах в Молдове пройдет второй тур. Присоединение к ЕС на референдуме поддержала только половина избирателей

В Молдове на президентских выборах никто из кандидатов не преодолел барьер в 50%, и это означает, что в стране пройдет второй тур, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

По итогам подсчета 98,29% бюллетеней действующая глава республики Майя Санду набрала 41,92%. В следующем туре, который пройдет 3 ноября, она встретится с занявшим второе место бывшим генпрокурором Александром Стояногло, который набрал 26,35%. Стояногло поддерживает Партия социалистов бывшего президента республики Игоря Додона.

В ходе подсчета голосов Санду заявила, что «преступные группировки», которые работают с «иностранными силами», враждебными национальным интересам Молдовы, намеревались купить 300 тысяч голосов. По ее словам, у ее команды есть доказательства этого «мошенничества беспрецедентного масштаба. «Их целью было подорвать демократический процесс. Их намерение — посеять страх и панику в обществе», — написала Санду. Она добавила, что ждет окончательных результатов и «ответит твердыми решениями».

Вместе с выборами президента в Молдове проходил референдум об изменении конституции для вступления в Евросоюз. По данным обработки более 98% протоколов, 50,03% ответили «да», 49,97% — «нет». Предварительные опросы, проводившиеся перед референдумом, как отмечает BBC News, показывали гораздо более уверенную победу сторонников евроинтеграции. За вступление в Евросоюз призывала голосовать и сама Санду.

Несколько кандидатов в президенты бойкотировали референдум, а вышедший во второй тур Александр Стояногло заявил, что не поддерживает идею изменения конституции, хотя и добавил, что является сторонником «европейских устремлений» своей страны.

Читайте также

«Флаг гагаузский — тех же цветов, что и русский» Репортаж «Медузы» из Гагаузии — региона Молдовы, где поддерживают Путина, с ужасом думают о вступлении в Евросоюз и ждут прихода нового «православного царя»

Читайте также

«Флаг гагаузский — тех же цветов, что и русский» Репортаж «Медузы» из Гагаузии — региона Молдовы, где поддерживают Путина, с ужасом думают о вступлении в Евросоюз и ждут прихода нового «православного царя»