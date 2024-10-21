Бывшего президента Албании задержали по делу о коррупции

В столице Албании городе Тиране задержан бывший президент страны и основатель Партии свободы Илир Мета. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на его пресс-секретаря Теди Блуши.

Официально правоохранительные органы не комментировали задержание Меты. Местные СМИ пишут, что бывший президент обвиняется в отмывании денег, коррупции и сокрытии доходов.

Представитель Меты назвал задержание экс-президента «неуместным» и заявил, что его «осудят все патриотичные и честные албанцы». Он имел в виду кадры, распространенные местными изданиями, на которых полицейские в масках останавливают черный автомобиль и вытаскивают из него Мету.

Защита Меты заявила, что бывший президент отрицает обвинения.

Илир Мета был президентом Албании с 2017 по 2022 год, до этого он занимал посты премьер-министра, спикера парламента и министра иностранных дел. В 2011 году Мета проходил обвиняемым по делу о коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями после того, как в СМИ появилась видеозапись, на которой он, предположительно, обсуждает мошенническую схему с участием высокопоставленных чиновников. Позже обвинения с него были сняты.

В сентябре обвинения в коррупции были предъявлены лидеру оппозиционной Демократической партии Албании Сали Берише, который ранее занимал должность премьер-министра. Демократическая партия обвиняет нынешнего премьер-министра Эди Рамана в политическом преследовании, он это отрицает, пишет Reuters.