Американский психолог Филип Зимбардо умер в возрасте 91 года, сообщил Стэнфордский университет, в котором он преподавал с 1968 года.

В сообщении, опубликованном 18 октября, говорится, что Зимбардо умер в своем доме в Сан-Франциско 14 октября.

Andy Kropa / Invision / AP / Scanpix / LETA

Областью научных интересов Зимбардо было влияние окружения на поведение человека. Самой известной в широких кругах его работой был так называемый стэнфордский тюремный эксперимент 1971-года. Тогда 24 добровольца — студентов колледжей случайным образом разделили на «охранников» и «заключенных» и поместили в «тюрьму», устроенную в подвале факультета психологии Стэнфорда.

Почти сразу некоторые «охранники» стали проявлять садистские наклонности, а «заключенные» получили сильные моральные травмы — эксперимент, рассчитанный на две недели, пришлось завершить уже через шесть дней.

Результаты «стэнфордского эксперимента» используются для демонстрации ситуативных факторов поведения человека в противовес личностным. О «стэнфордском эксперименте» написано несколько книг, в том числе «Эффект Люцифера. Почему хорошие люди превращаются в злодеев», автором которой был сам Зимбардо, и сняты фильмы, включая «Эксперимент» (2010) с Эдрианом Броуди и «Стэнфордский тюремный эксперимент» (2015) с Эзрой Миллером.

При этом критике подвергалась как этическая сторона такого эксперимента и методика его проведения, так и выводы, к которым по его итогам пришел Зимбардо (среди тех, кто считал неверной интерпретацию результатов «тюремного эксперимента» был знаменитый немецкий социальный психолог Эрик Фромм).

Исследования Зимбардо, подчеркивается в некрологе, опубликованном Стэнфордским университетом, выходили далеко за рамки «тюремного эксперимента». За свою карьеру, длившуюся более пяти десятилетий, Зимбардо исследовал такие темы, как убеждение, изменение мировозрения, когнитивный диссонанс, гипноз, культы, отчуждение, застенчивость, временная перспектива, альтруизм и сострадание.

«Фил Зимбардо — один из самых плодовитых и влиятельных психологов своего поколения, настоящий пионер в области социальной психологии», — сказал профессор Стэнфордского университета Клод Мейсон Стил, автор нескольких научно-популярных книг. Практически все исследования Зимбардо показывают, отметил он, в какой степени наука может объяснить важные элементы нашего поведения.