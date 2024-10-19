На уличного художника BFMTH завели уголовное дело об «оскорблении чувств верующих» за граффити с патриархом Кириллом

В отношении уличного художника из Екатеринбурга, использующего псевдоним BFMTH, возбудили уголовное дело по статье «об оскорблении чувств верующих».

Как рассказал сам художник «ОВД-Инфо», поводом для дела стало граффити «Старые порядки» на набережной в Перми. На нем изображен патриарх Кирилла в монашеском головном уборе, концы которого образуют силуэты мужчины, замахивающегося рукой, и женщины, уклоняющейся от удара, а между ними свисает крест. «Медиазоне» BFMTH рассказал, что позднее к делу добавили еще как минимум две его работы с изображением патриарха Кирилла — GO (L)D (на нем патриарх изображен с золотым автоматом Калашникова) и «Бесноватый» (Кирилл с черными пятнами вместо глаз).

По словам BFMTH, в июне его знакомую из Перми вызвали на допрос, задавали ей вопросы о художнике и сообщили об уголовном деле. Художник объявлен в розыск. По данным «Медиазоны», карточку BFMTH в базу розыска МВД добавили не позднее 5 августа 2024 года.

BFMTH находится за пределами России. Он уехал из страны в сентябре 2023 года после ареста на 15 суток по статье о неповиновении сотруднику полиции. Художник тогда говорил, что задержание было связано с его творчеством, так как полицейский, сопровождавший его в суд, спросил: «Ты делал это за деньги или потому, что тебе жалко детей?». BFMTH считает, что полицейский имел в виду его антивоенную работу «Мысли ребенка под обстрелом», размещенную в Москве.

Читайте на «Медузе» интервью BFMTH

Соцсети заполнены фотографиями уличного постера, пародирующего логотип телеканала «Россия 1», — «****** [брехня] 1» Мы поговорили с его автором (и показываем другие работы художника)

Читайте на «Медузе» интервью BFMTH

Соцсети заполнены фотографиями уличного постера, пародирующего логотип телеканала «Россия 1», — «****** [брехня] 1» Мы поговорили с его автором (и показываем другие работы художника)