Киев атаковали российские дроны. Повреждены дома и автомобили, ранена женщина

Вооруженные силы РФ в ночь на 19 октября атаковали Киев ударными дронами, Воздушная тревога в городе продолжалась около 3,5 часа.

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что в Днепровском районе поврежден фасад дома, женщина получила ранение ногу.

«Небольшой обломок БПЛА попал в помещение женщины через окно балкона», сообщил мэр Киева Виталий Кличко. В сообщении Кличко, опубликованном в его телеграм-канале, говорится, что пострадавшая жила в Дарницком районе.

Попко, в свою очередь, рассказал, что в Дарницком районе в результате атаки беспилотников повреждены фасады нескольких домов, балконы и выбиты окна. Осколки также нанесли ущерб автомобилям.

Утром 19 октября в Киеве также объявляли ракетную опасность. Предупреждение действовало около двух часов. О ракетных ударах по городу не сообщается.