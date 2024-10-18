В Сахалинской области потерпело крушение грузовое судно «Григорий Ловцов», на борту которого находились семь человек

У берегов Сахалина в Корсаковском районе 18 октября грузовое судно «Григорий Ловцов», перевозившее щебень и песок, при перегрузке накренилось и затонуло, сообщил глава региона Валерий Лимаренко.

На борту судна, по данным губернатора, находились семеро членов экипажа. Троих, по его словам, удалось спасти сразу после крушения, для поиска остальных организована спасательная операция.

Позднее межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ сообщило, что известна судьба троих членов экипажа — двое из них погибли, один госпитализирован. Поиски еще четырех человек, находившихся на судне, продолжаются.

Взбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта).

Грузовое судно «Григорий Ловцов» в январе 2022 года было зажато льдами в 20 километрах от Шантарских острово. Восемь членов экипажа эвакуировали на вертолете, но само судно еще какое-то время дрейфовало рядом с национальным парком «Шантарские острова», вызывая беспокойство защитников природы, напоминает ТАСС.