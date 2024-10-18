Куба полностью обесточена

Полное отключение электроэнергии произошло на Кубе 18 октября, сообщает газета Diario de Cuba.

Из строя вышла электростанция Antonio Guiteras в Матансасе, которая считается одним из основных элементов системы электроснабжения Кубы. Отключение станции произошло около 11:00 по местному времени (18:00 мск), сообщили в министерстве энергетики и горной промышленности. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что «руководство страны уделяет абсолютное внимание и решение этой очень чувствительной для нации чрезвычайной ситуации в области энергетики».

Без электричества оказались около 10 миллионов человек, пишет Reuters. На Кубе до 20 октября закрыли все образовательные учреждения. Также власти запретили проводить развлекательные и культурные мероприятия, в том числе закрыли ночные клубы. 18 октября на работу должны выйти только сотрудники государственных предприятий пищевой промышленности и здравоохранения.

Отключение электричества, как отмечает Diario de Cuba, обострило энергетический кризис в стране — в последние две недели на Кубе постоянно отключали электричество на несколько часов в день. 11 октября подачу электроэнергии остановили на 24 часа.

Полное отключение электричества произошло спустя несколько часов после того, как премьер-министр Мануэль Марреро объявил, что ситуация в сфере энергетики улучшается.