В Северной Корее отменили календарь чучхе. Летоисчисление в нем велось от года рождения Ким Ир Сена

Северная Корея прекратила использовать календарь чучхе, летоисчисление в котором велось от года рождения Ким Ир Сена. На это обратило внимание южнокорейское агентство «Ренхап».

Так, в официальном сообщении о выступлении лидера КНДР Ким Чен Ына 10 октября и заявлении МИД страны 11 октября в дате указывалось, что это 113-й год чучхе, а в обращении Ким Е Чжон, сестры Ким Чен Ына, от 12 октября год был указан как 2024-й, без упоминания календаря чучхе.

Главная газета КНДР «Нодон Синмун» в своей печатной версии перестала указывать летоисчисление по чучхе для обозначения дат с 13 октября.

Чиновник в южнокорейском министерстве объединения в беседе с «Ренхап» выразил мнение, что прекращение использования календаря чучхе является частью усилий Ким Чен Ына по созданию собственного культа личности, независимого от наследия своих отца и деда.

В календаре чучхе за первый год был принят 1912-й — год официального рождения Ким Ир Сена, основателя КНДР и деда Ким Чен Ына. Месяцы и числа в календаре чучхе не отличались от общемировых. При написании дат в Северной Корее обычно указывался год чучхе, а в скобках сразу за ним — год по григорианскому календарю. Например, 17 октября 2024 года в КНДР бы писалось как 17 октября 113 года чучхе (2024).

Летоисчисление чучхе было принято в 1997 году, спустя три года после смерти Ким Ир Сена.