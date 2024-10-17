Сербия отказала в продлении ВНЖ россиянину, прожившему там восемь лет, из-за «угрозы безопасности» страны

МВД Сербии отказало россиянину Антону Бобрышеву в продлении вида на жительство, после чего предписало ему в течение 30 дней покинуть страну, сообщают местное издание N1 и сербская служба «Радио Свобода».

«Радио Свобода» со ссылкой на Российское демократическое общество (РДО) пишет, что Бобрышев хотел продлить ВНЖ на основании владения недвижимостью (при этом в соцсетях самого РДО постов о Бобрышеве нет). 16 сентября МВД, как утверждается, отклонило просьбу Бобрышева из-за «угроз безопасности страны», а спустя еще три дня вынесло решение, обязывающее его покинуть Сербию до 19 октября.

Бобрышев живет в Сербии уже восемь лет, пишет N1. По его словам, он приехал задолго до начала войны в Украине и позже, решив окончательно остаться в Сербии, купил квартиру. Изданию Бобрышев рассказал, что все это время работал удаленно айтишником в московской компании. Сам он считает решение МВД политическим, указывая на другие подобные случаи с россиянами, не поддерживающими политику Владимира Путина. Бобрышев подал апелляционную жалобу на решение МВД.

В РДО, как пишет «Радио Свобода», рассказали, что Бобрышев неоднократно участвовал в антивоенных акциях в Белграде, а в июне 2023 года организовал митинг в поддержку Алексея Навального. В организации решение МВД также считают примером «преследования российских граждан в Сербии за их антивоенные взгляды».

После начала войны в Украине в 2022 году многие россияне уехали в Сербию, не требующую шенгенской визы и позволяющую находиться в стране длительное время без необходимости получать вид на жительство. Однако вскоре у активистов начались проблемы — некоторых не впускали обратно в страну после кратковременного выезда, помимо этого, мероприятия, организуемые россиянами, начали атаковать местные ультраправые. Сложности коснулись и тех, кто приехал в Сербию еще до войны — в феврале власти отказали в ПМЖ россиянке, прожившей в стране пять лет. Ее также признали «неприемлемой угрозой национальной безопасности Сербии».

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«Это территория Путина» Россияне, уехавшие в Сербию из-за войны, попали в новую ловушку: их преследуют местные власти и спецслужбы РФ. Репортаж Лилии Яппаровой

как живут россияне, уехавшие в сербию

«Это территория Путина» Россияне, уехавшие в Сербию из-за войны, попали в новую ловушку: их преследуют местные власти и спецслужбы РФ. Репортаж Лилии Яппаровой