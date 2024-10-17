Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом мира с доходом 285 миллионов долларов

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом мира в сезоне-2024/25 по версии журнала Forbes.

Издание оценило доходы 39-летнего португальского спортсмена в рекордные для футбола 285 миллионов долларов, из них 220 миллионов — от клуба и еще 65 миллионов — от нефутбольной деятельности.

Forbes отмечает, что среди всех спортсменов, за которыми журнал следит с 1990 года, только боксер Флойд Мейвезер смог заработать еще больше за один год.

Второе место в рейтинге занял форвард американского «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси с доходом 135 (60+75) миллионов долларов. Третьим стал нападающий саудовского «Аль-Хиляль» и сборной Бразилии Неймар, доход которого журнал оценил в 110 (80+30) миллионов долларов.

По оценкам Forbes, в сезоне-2024/25 десять самых высокооплачиваемых футболистов мира заработают 983 миллиона долларов. При этом большую часть из этой суммы получат игроки из клубов Саудовской Аравии.

Криштиану Роналду второй раз подряд и шестой раз за 10 лет возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира по версии Forbes. В 2022 году первое место занимал Килиан Мбаппе — нападающий сборной Франции и на тот момент французского клуба «Пари Сен-Жермен». В 2018-2020 годах лидеров списка был Месси.