Парламент Италии одобрил законопроект, запрещающий пользоваться суррогатным материнством за рубежом

Верхняя палата парламента Италии одобрила законопроект, который запрещает парам пользоваться услугами суррогатного материнства за границей.

Законопроект был предложен крайне правой партией премьер-министра страны Джорджи Мелони. В 2023 году его уже одобрила нижняя палата парламента. 16 октября в верхней палате за него проголосовали 84 человека, против — 58.

Запрет на само суррогатное материнство действует в Италии с 2004 года. Нынешний законопроект вводит наказание для тех, кто воспользуется услугами суррогатного материнства в странах, где оно не запрещено — например, в США и Канаде. За это предусмотрено тюремное заключение сроком до двух лет и штрафы в размере до одного миллиона евро.

Кроме того, закон, как пишет The Washington Post, криминализирует работу итальянских врачей и другого медперсонала в иностранных клиниках репродуктивной медицины, которые способствуют суррогатному материнству.

Противники закона считают, что он нацелен на ЛГБТК-пары, которым в Италии не разрешено усыновлять детей или использовать ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) в стране. По словам критиков, этот закон усложнит возможность стать родителями, несмотря на снижение рождаемости в стране.

По оценке экспертов, с которыми поговорила «Би-би-си», 90% пар, пользующихся суррогатным материнством в Италии, гетеросексуальны, и многие из них скрывают тот факт, что уехали за границу, чтобы родить ребенка. Но однополые пары не могут скрыть это таким же образом.

«Би-би-си» называет законопроект частью социально-консервативной повестки Джорджи Мелони, которая называла себя «христианской матерью» и считает, что детей должны воспитывать только мужчина и женщина.