Бывший зять Путина Кирилл Шамалов возглавил кооператив «Озеро» (основанный Путиным и отцом Шамалова)

Бывший муж дочери Владимира Путина Кирилл Шамалов стал новым председателем правления дачного кооператива «Озеро», пишут «Важные истории». Информация об этом появилась в базе данных «СПАРК-Интерфакс» 15 октября.

Кооператив «Озеро» основал в 1990-е годы Владимир Путин со своими друзьями, в том числе вместе с Николаем Шамаловым. Также в состав кооператива входили Владимир Якунин, Андрей и Сергей Фурсенко, Владимир Смирнов, Виктор Мячин и Юрий Ковальчук. После избрания Путина президентом России все участники кооператива получили высокие государственные посты и должности в бизнес-структурах.

Кирилл Шамалов стал восьмым по счету руководителем кооператива «Озеро» за всю его историю.

В 2013 году Кирилл Шамалов женился на дочери Владимира Путина Катерине Тихоновой. После свадьбы он получил за 100 долларов 3,8% акций нефтехимической компании «Сибур», затем завладел еще 17,8% акций и в 32 года стал долларовым миллиардером. Тихонова и Шамалов расстались не позднее 2018 года, после чего он продал свои акции и покинул совет директоров «Сибура».

Читайте также

Кирилл Шамалов — теперь уже бывший зять Путина (если верить Bloomberg и Reuters). Кто он такой?

Читайте также

Кирилл Шамалов — теперь уже бывший зять Путина (если верить Bloomberg и Reuters). Кто он такой?