В работе сервисов Apple произошел сбой

Пользователи сообщили о проблемах в работе сразу нескольких сервисов Apple 16 октября, следует из данных сайта Downdetector. Судя по комментариям на сайте, проблемы наблюдаются у пользователей в США. Также о сбое сообщили жители России.

Пользователи жалуются на проблемы с магазином приложений App Store, стримингового сервиса Apple Music, медиаплеера iTunes, платежной системы Apple Pay, облачного сервиса iCloud, магазина Apple Store и сервиса поддержки Apple.

На странице о состоянии работы сервисов Apple о проблемах не сообщается.