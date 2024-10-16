В Подмосковье убили замкомандира войсковой части, вернувшегося с войны неделю назад. ТАСС пишет, что убийство заказное

В Солнечногорском городском округе Подмосковья несколькими выстрелами убили участника войны в Украине, сидевшего за рулем своего автомобиля.

В Следственном комитете по Московской области заявили, что 16 октября около 9 часов утра в деревне Меленки Солнечногорского городского округа неизвестный, находившийся в своем автомобиле, не менее трех раз выстрелил в окно водительской двери автомобиля местного жителя, который умер на месте Имя погибшего СК не называет и других деталей убийства не приводит.

ТАСС утверждает, что погибший был участником войны и неделю назад вернулся домой. РБК со ссылкой на источник пишет, что погибший — 44-летний Никита Кленков, участник войны в Украине. По данным «Коммерсанта», убитый был офицером и заместителем командира одной из войсковых частей, недавно прибывшим в отпуск из зоны .

В телеграм-канале Baza убитого также называют замкомандира управления одной из войсковых частей. Mash пишет, что убитый был офицером вооруженных сил России, и также утверждает, что он вернулся домой неделю назад.

«Важные истории» выяснили из утечек, что Кленков служил в части 43292 — это Центр подготовки Cил спецопераций. Кроме того, он заказывал доставку еды в штаб-квартиру ГРУ и посещал поликлинику возле здания ГРУ. Место убийства Кленкова находится менее чем в 20 минутах езды от Центра подготовки ССО, обращают внимание «Важные истории».

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что убийство носит заказной характер и было спланировано заранее. По данным Baza, по подозрению в убийстве, предварительно, разыскивают водителя серого Mitsubishi Outlander. Телеграм-канал пишет, что он выпустил в Клинкова восемь пуль.

СК сообщил о возбуждении уголовного дела по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.