В Москве арестовали вице-губернатора Брянской области. Пресс-служба суда не раскрыла статью обвинения

Басманный районный суд Москвы арестовал заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко. Сообщение об этом 16 октября опубликовала пресс-служба московских судов общей юрисдикции, не раскрыв статью, по которой Петроченко предъявили обвинение, обратила внимание «Медиазона».

К посту прикрепили два 30-секундных видео с Петроченко без звука, из-за чего расслышать какие-либо подробности дела на роликах нельзя, отмечает издание.

Журналисты попытались уточнить статью обвинения Петроченко у представителей Мосгорсуда, который отвечает за работу единой пресс-службы. «Это вся информация, которой мы располагаем на данный момент», — ответили им в суде. Карточки об аресте Петроченко на сайте суда нет, обнаружила «Медиазона».

С конца сентября, как обратила внимание «Медиазона», на сайте московских судов перестали раскрывать статьи, по которым фигурантам уголовных дел назначают меры пресечения, в том числе аресты. «Теперь найти карточки по конкретным статьям стало невозможно: на сайте видно, что человека арестовывают или помещают под домашний арест, но не понятно, за что именно. Это означает, что журналисты и правозащитники не смогут отслеживать новых обвиняемых по политическим статьям», — пишет издание.

Читайте также

«Ощущение, что я справлюсь, то есть, то нет. Я бы пожелала себе просто не сойти с ума» В России больше тысячи политзаключенных. Вот рассказы их родных — о том, как они переживают разлуку (и ждут встречи)

Читайте также

«Ощущение, что я справлюсь, то есть, то нет. Я бы пожелала себе просто не сойти с ума» В России больше тысячи политзаключенных. Вот рассказы их родных — о том, как они переживают разлуку (и ждут встречи)