У президента России Владимира Путина нет проблем со здоровьем, заявил ТАСС его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Пескову задали соответствующий вопрос, после того как Путин во время совещания с правительством в контексте обсуждения вакцинации от гриппа упомянул, что регулярно проходит медицинские обследования в Центральной клинической больнице.

Как подчеркнул Песков, визиты Путина в ЦКБ — это «обычные диспансеризации», которые проводятся в профилактических целях.

Здоровье Владимира Путина (сейчас ему 72 года) начало активно обсуждаться в 2021 году, когда президент на протяжении длительных периодов не появлялся на публике после пандемии ковида. В частности, распространялись слухи о том, что у него может быть онкологическое заболевание. Власти РФ это не комментировали, либо отрицали.

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