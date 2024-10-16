Российский автогонщик Никита Мазепин заявил, что больше не будет пытаться вернуться в «Формулу-1», а также намекнул на возможное завершение автоспортивной карьеры в целом. Соответствующий пост он разместил в инстаграме.

«Было больно наблюдать, как все в „Формуле-1“ продолжают двигаться дальше, и не быть частью этого процесса… Настало время написать новый акт моей жизни как взрослого человека, и где мои мечты будут связаны уже не со скоростью и трофеями. А именно — завершение образования, упорный труд, а также забота о своем духовном, психологическом состоянии», — написал Мазепин.

25-летний Никита Мазепин — сын владельца «Уралкалия», миллиардера Дмитрия Мазепина. Он выступал в «Формуле-1» в течение сезона 2021 года за команду «Хаас» вместе с Миком Шумахером (сыном Михаэля Шумахера) и в том чемпионате занял последнее место. «Уралкалий» был спонсором команды.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину «Хаас» расторг контракт с Мазепиным. Евросоюз наложил на него персональные санкции, однако сам гонщик после этого неоднократно говорил, что намерен вернуться в «Формулу-1». Весной 2024 года Мазепину удалось добиться отмены санкций в европейском суде, что формально сняло препятствия для его выступлений.

Мазепин стал четвертым гонщиком из России в «Формуле-1» после Виталия Петрова, Даниила Квята и Сергея Сироткина.