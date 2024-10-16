Макрон: Нетаниягу должен помнить, что Израиль был создан по решению ООН. Нетаниягу: Израиль создан благодаря победе в войне за независимость

Президент Франции Эммануэль Макрон на закрытом заседании совета министров заявил, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу должен помнить, что Израиль был создан по решению ООН, пишет Le Parisien. Заседание проходило 15 октября.

«Господин Нетаниягу не должен забывать, что его страна была создана по решению ООН, поэтому она не должна быть свободна от решений ООН», — цитирует Макрона Le Parisien. Аналогичную цитату Макрона приводит и агентство AFP.

Президент Франции, вероятно, имел в виду голосование Генассамблеи ООН 1947 года в поддержку разделения Палестины на независимые арабское и еврейское государства.

Заявление Макрона, как отмечает Le Parisieт, «не предназначалось для обнародования».

Премьер-министр Израиля прокомментировал слова президента Франции. Нетаниягу подчеркнул, что Израиль был создан благодаря победе в войне за независимость.

«Напоминаю президенту Франции: государство Израиль было создано не резолюцией ООН, а победой, достигнутой в войне за независимость кровью героических воинов, многие из которых пережили холокост, в том числе [спаслись от] во Франции», — приводит заявление Нетаниягу The Times of Israel.

Le Monde отмечает, что напряженность в отношениях Макрона и Нетаниягу возросла после того, как на прошлой неделе президент Франции выступил за прекращение экспорта оружия, используемого Израилем в секторе Газа и Ливане. По его мнению, это единственный способ прекратить боевые действия. 16 октября между двумя лидерами состоялся телефонный разговор, в ходе которого Нетаниягу сказал Макрону, что выступает против «одностороннего прекращения огня, которое не изменит ситуацию с безопасностью в Ливане».

Читайте также

Год назад началась новая большая война на Ближнем Востоке. Как она изменила Израиль, Палестину и арабский мир? И есть ли шанс на мир? Отвечают исследовательницы, изучающие регион: одна живет в Израиле, другая родом из Палестины

Читайте также

Год назад началась новая большая война на Ближнем Востоке. Как она изменила Израиль, Палестину и арабский мир? И есть ли шанс на мир? Отвечают исследовательницы, изучающие регион: одна живет в Израиле, другая родом из Палестины