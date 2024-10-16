Большой Египетский музей, который строили почти 20 лет, открылся в тестовом режиме

Большой Египетский музей в Гизе 16 октября частично открыл основные галереи для тестового запуска до четырех тысяч посетителей в день.

Пробный запуск, по словам помощника министра туризма и древностей Египта по археологическим вопросам музея аль-Тайеба Аббаса, поможет подготовиться к полному открытию — например, определить, где в музее возникают переполненные зоны. Официальная дата открытия еще не объявлена.

Экспозиции в 12 залах, куда будет открыт доступ, затрагивают общество, религию и доктрину Древнего Египта, добавил аль-Тайеб Аббас. Все залы классифицированы по династиям и историческому порядку, в каждом будет представлено не менее 15 тысяч артефактов.

Gehad Hamdy / dpa / Scanpix / LETA

Khaled Desouki / AFP / Scanpix / LETA

Khaled Desouki / AFP / Scanpix / LETA

Строительство Большого Египетского музея рядом с пирамидами Гизы началось в 2005 году и обошлось более чем в один миллиард долларов. Открытие музея было запланировано на 2020 год, но неоднократно откладывалось по разным причинам, включая пандемию коронавируса. С конца 2022 года некоторые секции музея открыты для ограниченных экскурсий, чтобы отработать опыт и логистику приема посетителей.