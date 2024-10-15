Жителей Казани попросили не ездить по городу на старых машинах во время саммита БРИКС

Работников нескольких предприятий в Казани попросили на время проведения в городе саммита не заезжать в город на старых автомобилях и постараться максимально сократить использование личного транспорта. Об этом пишет издание 116.ru со ссылкой на источник.

По словам собеседников издания, руководители предприятий пояснили, что на время саммита «старые, ржавые и излишне громкие» автомобили будут портить облик города.

«Предложили добираться до работы на общественном транспорте, оставлять машины в гараже или хотя бы подальше, во дворах», — рассказал один из работников.

116.ru уточняет, что «рекомендация» коснулась и тех, кто работает недалеко от центра города, и тех, чья работа находится на выезде из города.

По информации издания, студентов одного из техникумов Казани также предупредили, чтобы те на время саммита не ездили по городу на своих «ведрах». «Нас всех собрали и сказали, что, пока идет саммит, по городу нельзя разъезжать на „ведрах“ с громкой музыкой, низкой посадкой и глушителем. Сказали: „Не позорьте город“», — рассказал один из студентов.

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что в саммите примут участие представители 32 стран, 24 из которых будут представлены лидерами государств. Из-за саммита в городе приостановят работу дома культуры, библиотеки и музеи. Занятия для студентов казанских вузов и колледжей будут проводиться в дистанционном режиме, а школьников отправят на каникулы.