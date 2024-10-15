Сайты МВД и ГИБДД несколько часов не открываются из-за сбоя

Сайты МВД и ГИБДД на протяжении нескольких часов не работают из-за сбоя.

Телеграм-канал Baza пишет, что о сбоях сообщается в канале государственной системы обнаружения предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА). По данным Baza, сайты МВД и ГИБДД не работают примерно с 16 часов.

О сбоях также свидетельствуют данные сервиса Downdetector. На недоступность сайта и сервисов больше всего жаловались пользователи из Санкт-Петербурга, Москвы, Нижегородской и Калининградской областей и Калмыкии.

Пользователи обращают внимания, что доступа к сервисам, которые предоставляет МВД (например, замена внутреннего паспорта или водительских прав), нет и через Госуслуги. Причины сбоя неизвестны.

Агентство ТАСС отмечает, что сайт МВД и его сервисы недоступны в Москве как минимум у трех интернет-провайдеров. Подключение через VPN также не дает результатов, пишет ТАСС.