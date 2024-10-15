Бывшего сотрудника тайной полиции ГДР приговорили к 10 годам тюрьмы за убийство поляка, пытавшегося попасть в Западный Берлин в 1974 году

Земельный суд Берлина приговорил бывшего сотрудника министерства государственной безопасности ГДР (штази), 80-летнего Мартина Науманна к 10 годам лишения свободы. Его признали виновным в убийстве поляка Чеслава Кукучки, который в 1974 году пытался покинуть территорию ГДР, но был застрелен в спину, сообщает Deutsche Welle.

Подробности дела были раскрыты историками, которые нашли соответствующие файлы в архивах штази. Как отмечает BBC News, документы, связывающие Науманна с убийством, были уничтожены в шредере, но их восстановили с помощью специальной аппаратуры.

Прокуратура запрашивала для Науманна 12 лет лишения свободы.

Как стало известно из архивных документов, 29 марта 1974 года 38-летний Кукучка вошел в польское посольство в Восточном Берлине с муляжом бомбы. Он потребовал разрешения на выезд в западную часть Германии, так как хотел уехать в США. Сотрудники штази сделали вид, что разрешили ему уехать на Запад, выдав выездную визу и западногерманские марки. Они отвезли его на пограничный пункт на станции Фридрихштрассе, но у них уже был приказ «нейтрализовать» Кукучку. Прежде чем поляк успел дойти до западной части станции, ему выстрелили в спину с расстояния примерно двух метров.

Согласно отчету штази, который цитирует The Guardian, оперативникам удалось «обезвредить» Кукучку, «не привлекая особого внимания со стороны других выезжающих».

Свидетелями убийства оказались школьницы из западногерманской земли Гессен, которые были на экскурсии в Восточном Берлине и в момент преступления возвращались в Западный Берлин. Одна из них рассказала, что видела, как мужчина вытащил пистолет и выстрелил в другого мужчину с портфелем, который направлялся к пограничному переходу, после этого люди в форме перекрыли проход.

Мартин Науманн вину в убийстве не признал. Во время судебных заседаний он молчал, отмечает DW. Его адвокат заявил, что не было никаких доказательств того, что именно он совершил убийство.