Авиакомпания Lufthansa получила в США рекордный штраф в четыре миллиона долларов за дискриминацию пассажиров-евреев

Министерство транспорта США назначило немецкой авиакомпании Lufthansa рекордный по размеру штраф в четыре миллиона долларов из-за дискриминации пассажиров-евреев, сообщается в релизе Минтранса.

Инцидент произошел в мае 2022 года во время рейса, летевшего из Нью-Йорка в Будапешт через Франкфурт. Во время первого перелета несколько пассажиров, как сообщил капитан воздушного судна, «не следовали инструкциям экипажа», связанным с просьбами надеть маску и оставаться на месте. Авиакомпания сочла всех летевших евреев одной группой и отказала в посадке на второй рейс во Франкфурте 128 пассажирам. Большинство из них, как отмечается в релизе, были одеты как ортодоксальные евреи.

На видео с этим инцидентом, как пишет NBC News, сотрудники Lufthansa говорят пассажирам, что «каждый должен заплатить» за ошибки нескольких человек, определяя «каждого» как «еврея, прибывшего из аэропорта Кеннеди». Немецкие СМИ отмечали, что сотрудники авиакомпании отказали в посадке людям, которых они определили как евреев по одежде и внешнему виду.

При этом многие пассажиры, как отмечает министерство транспорта, не знали друг друга и не летели вместе. Кроме того, позже Lufthansa не смогла идентифицировать ни одного пассажира, который не выполнил указания членов экипажа надеть маску и оставаться на месте, говорится в релизе.

Штраф, который получила Lufthansa стал самым крупным, когда-либо назначенным министерством транспорта США авиакомпании за нарушение гражданских прав. Ранее Lufthansa уже принесла извинения, заявив, что принимает меры для предотвращения подобных инцидентов.

«Никто не должен сталкиваться с дискриминацией во время путешествия, и сегодняшние действия посылают четкий сигнал авиационной отрасли, что мы готовы расследовать и принимать меры в случае нарушения гражданских прав пассажиров», — заявил министр транспорта США Пит Буттиджич.