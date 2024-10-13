Предприниматель Александр Смоленский умер в возрасте 70 лет, сообщает «Коммерсант» без ссылки на источник. Издание не уточняет место, обстоятельства и причину смерти бизнесмена.

Виктор Коротаев / Reuters / Scanpix / LETA

Александр Смоленский родился 6 июля 1954 года в Москве, куда его родители эмигрировали из Австрии. В 1989-м Смоленский создал и возглавил банк «Столичный», который позднее был переименован в «СБС-Агро».

В середине 1990-х группа «СБС-Агро» стала одной из крупнейших финансовых компаний в России по объему капитала и количеству вкладчиков. На фоне дефолта в 1998-м холдинг разорился. В 2003-м Смоленский продал его Владимиру Потанину.

Смоленский упоминался в числе бизнесменов, которые финансировали предвыборную кампанию Бориса Ельцина. Этот круг предпринимателей получил неформальное название «семибанкирщина». Кроме Смоленского, туда входили Потанин (ОНЭКСИМ-банк), Михаил Ходорковский (Менатеп), Владимир Гусинский (Мост), Петр Авен и Михаил Фридман (Альфа), а также Борис Березовский (Логоваз и Объединенный банк). По словам самого Березовского, эти семь человек фактически контролировали более половины экономики России и определяли государственную политику.

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