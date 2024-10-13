Артур Бетербиев решением судей победил Дмитрия Бивола и стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Российский боксер Артур Бетербиев победил соотечественника Дмитрия Бивола в бою за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе. Бой прошел в Эр-Рияде и растянулся на все 12 раундов.

Поединок завершился решением большинства судей в пользу Бетербиева со счетом 114–114, 115–113, 116 —112.

Для Бетербиева нынешняя победа стала 21-й в профессиональной карьере. До боя с Биволом все поединки спортсмена заканчивались нокаутом. Бивол потерпел первое поражение. На его счету 23 победы, 12 из которых одержаны нокаутом.

Артур Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом в полутяжелом весе с 2003 года, когда от титула отказался американец Рой Джонс из-за перехода в тяжелый вес, пишет РБК.

Как отмечает Sports.ru, 39-летний Бетербиев — самый возрастной абсолютный чемпион мира по боксу. Он также стал первым абсолютным чемпионом мира из России в эпоху четырех поясов.

Российские спортсмены вышли на ринг под чужими флагами из-за санкций, которые ввели в отношении РФ из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Чем интересен бой Бетербиева и Бивола

«Это будет один из самых крутых боев всех времен» В Эр-Рияде за титул абсолютного чемпиона мира подерутся два непобежденных боксера из РФ: Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев. Оба — не под российским флагом

Чем интересен бой Бетербиева и Бивола

«Это будет один из самых крутых боев всех времен» В Эр-Рияде за титул абсолютного чемпиона мира подерутся два непобежденных боксера из РФ: Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев. Оба — не под российским флагом