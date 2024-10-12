В Словении закрыли единственный в Европе филиал МГУ

В Словении закрыли филиал Московского государственного университета имени Ломоносова, открытый в городе Копер в 2017 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на ректора МГУ Виктора Садовничего.

По словам Садовничего, письмо о закрытии МГУ получил от руководства Приморского университета, на базе которого работал филиал. «Не мы закрывали. Министерство [образования и науки] к этому не имеет никакого отношения, МГУ тоже», — сказал Садовничий. По какой причине закрыт филиал, не уточняется.

В сентябре 2017 года правительство Словении одобрило запрос Приморского университета в Копере на партнерство с МГУ, после чего был открыт филиал, который стал первым и единственным представительством МГУ в Европе. В Приморском университете сообщали, что на создание и начало работы филиала было выделено 500 тысяч евро. На первом этапе сотрудничество университетов ограничивалось изучением экономики и финансов. Также планировались курсы в области математики, биологии, филологии, политологии и в сфере туризма.