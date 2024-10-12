В Грозном произошел взрыв на заправке. Погибли четыре человека

В Ахматовском районе Грозного произошел взрыв на заправке, пишут телеграм-каналы Baza и Mash, а также «Интерфакс» и РБК.

По данным Baza, на проспекте Мохаммеда Али взорвалась цистерна с топливом и загорелась вторая цистерна. По предварительным данным, как сообщает «Интерфакс», причиной пожара могла стать детонация бензовоза или цистерны с топливом. В МЧС России сообщили, что на проспекте Мохаммеда Али в Грозном произошел взрыв цистерны с газом с последующем горением.

Телеграм-канал Mash пишет, что пострадали как минимум четыре человека, двое из них — мама с ребенком, в которых попал баллон, отброшенный взрывной волной. По данным агентства «Интерфакс», которое ссылается на экстренные службы, пострадали несколько человек, но их число не уточняется.

Позже МЧС России сообщил, что при взрыве погибли четыре человека, двое из них — дети. Число пострадавших в сообщении не приводится.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что взял ситуацию под личный контроль, а все виновные будут привлечены к ответственности.