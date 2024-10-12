Парламент Португалии одобрил выдачу гуманитарных виз для получения убежища в стране

В парламенте Португалии большинство одобрило законопроект о выдаче гуманитарных виз людям, преследуемым в своей стране по политическим мотивам, сообщают CNN Portugal и российский активист Павел Елизаров, член написавшей законопроект партии «Либеральная инициатива».

Законопроект позволит людям, преследуемым в своей стране, временно приехать в Португалию для подачи заявления на политическое убежище. Сейчас такие люди могут запросить убежище только находясь в Португалии. «Либеральная инициатива» предложила дать им возможность подать заявление в посольстве Португалии в своей стране или в соседнем государстве.

«Идея была в том, чтобы дать возможность людям приехать в Португалию и просить убежище. Сейчас они делают это с туристической визой, но с туристическими визами часто бывают проблемы у тех, кто мог бы получить убежище», — пояснил Павел Елизаров «Агентству». По его словам, законопроект поможет всем, кого преследуют по политическим мотивам на родине.

Елизаров предполагает, что португальская гуманитарная виза будет похожа на бразильскую: человек получает гуманитарную визу, приезжает по ней в страну и уже там просит политубежище, пишет «Агентство».

На следующем этапе законопроект рассмотрит парламентский комитет по конституционным вопросам, который должен проработать процедуру выдачи гуманитарных виз.