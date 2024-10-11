В Подмосковье совершено покушение на бывшего заместителя главы правительства Ингушетии Шерипа Аликхаджиева

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство бывшего заместителя председателя правительства Ингушетии Шерипа Аликхаджиева, пишет «Коммерсант».

По данным следствия, вечером 10 октября неизвестный четыре раза выстрелил в 58-летнего Аликхаджиева в его доме в деревне Лапино Одинцовского района Московской области. После покушения Аликхаджиев находится в реанимации с двумя огнестрельными ранениями.

В 2000-е годы Шерип Аликхаджиев занимал пост главы Шалинского района Чечни, а затем первого зампредседателя Госсовета республики. В 2007 году он стал одним из восьми заместителей председателя правительства Ингушетии. Тогда же Рамзан Кадыров заявлял, что против Аликхаджиева в Чечне возбуждено уголовное дело. В последние годы Аликхаджиев работал помощником депутата Госдумы Владимира Шаманова.