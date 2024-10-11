Суд в Петербурге постановил арестовать 156 миллионов долларов американского банка JPMorgan Chase по искам ВТБ

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области постановил в качестве обеспечительных мер арестовать денежные средства крупнейшего американского банка JPMorgan Chase Bank на общую сумму 155,8 миллиона долларов по двум искам, которые российский государственный банк ВТБ подал к структурам JPMorgan. Об этом говорится в решениях судей от 8 и 9 октября, внимание на которые 11 октября обратил «Интерфакс».

ВТБ подал к восьми иностранным JPMorgan и российскому банку «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» два иска — один на 74,45 миллиона, второй — на 81,33 миллиона. Российский банк потребовать взыскать с JPMorgan убытки, которые ВТБ понес после того, как его зарубежные активы заблокировали после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, пишет Reuters.

Одновременно с подачей исков ВТБ потребовал наложить на структуры JPMorgan ряд обеспечительных мер, в том числе наложить арест на денежные средства всех девяти ответчиков, запретить российскому банку «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» «распоряжаться принадлежащим ему имуществом», а также арестовать имущественные права JPMorgan Chase Bank в отношении ряда товарных знаков.

Представители ВТБ заявили в исках, что суд должен принять обеспечительные меры, поскольку, если этого не сделать, российский банк может понести «значительный ущерб», а исполнение судебного акта будет «затруднено или невозможно».

Судьи удовлетворили требования ВТБ об обеспечении исков частично, постановив арестовать средства только одной из девяти структур, JPMorgan Chase, а остальные требования отклонили. Арест наложили на средства в любой валюте на всех банковских счетах JPMorgan, кроме средств, находящихся на так называемых счетах типа С, которые не могут быть переведены за пределы России.

Предварительные заседания по двум искам назначены на 8 и 27 ноября.

В JPMorgan и ВТБ не ответили на запросы Reuters о комментарии.

ВТБ — второй по величине российский банк — в апреле 2024 года подал в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти иск к структурам американского банка JPMorgan на 439,5 миллиона долларов. Одновременно с этим JPMorgan Chase Bank подал иск к ВТБ в суд на Манхэттене в Нью-Йорке, требуя запретить судебный процесс в России. Российский суд наложил арест на денежные средства и имущество JPMorgan Chase и связанных с ним структур, а также запретил американскому банку продолжать судебное разбирательство против ВТБ за пределами РФ. В августе JPMorgan попросил судью на Манхэттене отклонить его иск к ВТБ, заявив, что российский банк «вынудил» его подать соответствующее ходатайство.

После полномасштабного вторжения войск РФ в Украину министерство финансов США в феврале 2022 года ввело санкции против банка ВТБ. У российского банка до введения санкций был открыт корреспондентский счет в JPMorgan Chase на сумму 439,5 миллиона долларов. В рамках санкций этот счет заморозили.

В JPMorgan Chase Bank заявили в августе, что суммы, заявленные в исках против банка в России, превышают стоимость его активов в РФ.