Российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. Погибли четыре человека

Четыре человека погибли в результате российского удара по Одессе, сообщил глава военной администрации Одесской области Олег Кипер.

По данным чиновника, войска РФ нанесли удар баллистическими ракетами по двухэтажному зданию в Одесском районе вечером 10 октября. СМИ со ссылкой на местные паблики пишут, что обстрел пришелся по фермерскому хозяйству.

В числе погибших — две женщины, мужчина 22 лет и 16-летняя девушка. Сотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям спасли из-под завалов четырех человек.

Десять человек получили ранения и травмы. Четверо из них госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще десять человек получили психологическую помощь на месте.

11 октября объявлено в Одесской области днем траура по погибшим от российского удара.

В ночь на 11 октября Киев подвергся атаке российских беспилотников, сообщает военная администрация города. Воздушная тревога в столице Украины длилась более трех часов. Силы ПВО уничтожили все дроны. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Минобороны РФ в свою очередь отчиталось, что за ночь дежурные средства ПВО уничтожили десять украинских беспилотников: четыре — над Ростовской областью, три — над Белгородской, два — над Брянской, один — над Курской.