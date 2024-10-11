Глава МИД Германии заявила, что Путин «не готов» разговаривать с Шольцем по телефону

Владимир Путин не готов обсуждать с канцлером Германии Олафом Шольцем посредничество в вопросе мира в Украине, заявила глава немецкого МИД Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с главой МИД Словакии Юраем Бланаром.

«Он отказывается принять мир и ежедневно посылает очередной сигнал в пользу войны и разрушений. В эти дни он даже не готов разговаривать с канцлером Германии по телефону», — сказала Бербок.

Она добавила, что «Украина готова к справедливому миру».

В начале октября газета Die Zeit со ссылкой на источники в немецких правительственных кругах писала, что Шольц планирует поговорить с Путиным по телефону в преддверии встречи G20 в Бразилии в ноябре. Газета утверждала, что разговор немецкая сторона пока не запрашивала. На следующий день о том, что Берлин не запрашивал разговор, также сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Позже ТАСС со ссылкой на источник в правительстве ФРГ писал, что для Шольца такой разговор «не табу». Готовность немецкого канцлера поговорить с Путиным подтверждал и источник Reuters. В последний раз лидеры двух стран разговаривали напрямую в декабре 2022 года.

11 октября в Берлин приехал Владимир Зеленский. На встрече с Шольцем он представил канцлеру ФРГ свой «план победы». В офисе президента Украины добавили, что Зеленский обсудил с Шольцем поддержку Украины в этом и в следующем году и назвали встречу с ним важнейшей за все время полномасштабного российского вторжения.