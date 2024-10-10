У сайта Wayback Machine, принадлежащего некоммерческой организации Internet Archive, произошла утечка данных, сообщает The Verge.

9 октября при заходе на сайт проекта, позволяющего посмотреть сохраненные страницы сайтов, посетителей встретило всплывающее окно с текстом:

Вы когда-нибудь чувствовали, что Internet Archive работает на пределе возможностей и постоянно находится на грани катастрофического нарушения безопасности? Это только что произошло. Смотрите, 31 миллион из вас на !

При этом сам сайт продолжал работать, хотя и медленнее, чем обычно. Через несколько часов всплывающее окно исчезло, как и прочая информация на сайте. При заходе на главную страницу появлялось сообщение, что сайт временно недоступен.

Основатель сервиса HIBP Трой Хант подтвердил, что получил от хакеров информацию о данных посетителей Internet Archive и уведомил об этом руководство проекта. По словам Ханта, утечка содержит данные для 31 миллиона уникальных адресов электронной почты.

На сайте HIBP, где можно проверить, попал ли адрес электронной почты в эту или другие утечки, сообщается, что хакеры получили доступ к адресам электронной почты, никнеймам пользователей и зашифрованным паролям.

В аккаунте SN_Blackmeta в соцсети X (ранее твиттер) появилось объявление, что это они взломали Internet Archive.

Представитель Internet Archive Джейсон Скотт, комментируя взлом, отметил: «Судя по их твиттеру они сделали это только для того, чтобы сделать. Только потому что могли. Ни заявления, ни идеи. ни требований».

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