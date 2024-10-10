В Португалии по запросу США задержали главу криптовалютной компании Gotbit Алексея Андрюнина

В Португалии по запросу американских властей задержали 26-летнего основателя криптовалютной компании Gotbit Алексея Андрюнина, который обвиняется в мошенничестве, манипулировании рынком и сговоре с целью отмывания денег, сообщает Минюст США.

В Минюсте утверждают, что в период с 2018 по 2024 годы Gotbit предоставляла криптовалютным компаниям услуги по рыночным манипуляциям и проводила фиктивные сделки с токенами для накрутки объемов торговли. В схеме, описанной Минюстом, говорится, что торги должны были создать видимость привлекательности токенов для инвесторов и покупателей. В результате стоимость токенов росла, а затем их продавали по завышенным ценам.

В релизе ведомства говорится, что Андрюнин в интервью 2019 года описывал, как он разработал код для фиктивной торговли и искусственного завышения объема торговли криптовалютой.

По делу, в рамках которого задержали Андрюнина, всего проходят 18 физических лиц и организаций. В их числе двое сотрудников Gotbit — директор по маркетингу Федор Кедров и директор по продажам Кави Джалили, оба имеют гражданство России. Также по делу проходят еще несколько руководителей криптовалютных компаний.

В рамках расследования ФБР создало собственный токен NexFundAI и заключило сделку, чтобы доказать факты накрутки и манипулирования рынком.

Четверо обвиняемых признали вину, еще один также согласился признать себя виновным. В рамках дела было изъято более 25 миллионов долларов в криптовалюте и деактивировано несколько торговых ботов.