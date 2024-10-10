Компания Unilever, производящая косметическую продукцию и бытовую химию, завершила продажу своего российского бизнеса. В заявлении, опубликованном на сайте компании, сообщатся, что все активы в РФ, а также в Беларуси, проданы группе «Арнест».

«В течение прошедшего года мы тщательно готовили бизнес Unilever в России к возможной продаже. Эта работа была очень сложной и включала в себя разделение IT-платформ и логистических цепочек, а также перевод брендов на кириллицу», сообщается в заявлении компании.

Завершение сделки по продаже завершает присутствие Unilever в России.

Группа «Арнест», напоминает «Коммерсант», выпускала для Unilever ряд товаров как для внутреннего рынка, так и на экспорт.

«Мы намерены обеспечить реализацию инвестиционной программы и выполнить все социальные обязательства, которые являются важной составляющей сделки», — приводятся в пресс-релизе о сделке, поступившем в издание, слова президента «Арнеста» Алексея Сагала.

Сумма сделки, включающей в себя производственные площадки Unilever в Екатеринбурге, Омске, Санкт-Петербурге и Туле, официально не разглашается. РБК со ссылкой на источники ранее сообщало, что речь идет о 35–40 миллиардах рублей с учетом дисконта. На конец 2022 года, отмечает «Коммерсант», Unilever оценивал свои российские активы в 900 миллионов евро.

Группа «Арнест» была создана на базе Невинномысского завода бытовой химии. Компания производит парфюмерию и бытовую химию, ей, в частности, принадлежат бренды средства от насекомых «Дихлофос» и лака для волос «Прелесть». Помимо завода в Невинномысске у группы «Арнест» есть производственные мощности в Новомосковске Тульской области.

Unilever — один из крупнейших в мире производителей бытовой химии и косметических товаров. Компании принадлежат бренды Axe, Dove, Rexona, Sunsilk, Knorr, Lipton, Domestos и многие другие.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Unilever приостановила поставки своей продукции в РФ и экспорт товаров с ее территории, а также свернула программу инвестиций в российский бизнес, но не ушла из РФ.

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