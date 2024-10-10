Роскомнадзор: блокировка Steam в России не планируется, сервис уже удалил около 250 материалов
В отношении игрового сервиса Steam в настоящий момент не планируется ограничительных мер в России. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора, передает ТАСС.
По данным пресс-службы, РКН фиксировал, что в Steam появлялся «противоправный контент», и вносил ссылки на такие материалы в реестр запрещенной информации.
«В большинстве случаев компания выполнила требования Роскомнадзора. В общий сложности платформа удалила около 250 материалов. Ведомство ожидает удаления 10 интернет-страниц с противоправным контентом», — заявили в Роскомнадзоре.
РБК отмечает, что три страницы, к которым у Роскомнадзора есть претензии, попали в реестр 2, 7 и 9 октября. Как пишет ТАСС, доступ ограничивался к ресурсу Steam Community (сообщество сервиса).
В свою очередь «Роскомсвобода» отмечает, что за последнюю неделю в реестр РКН было внесено 10 страниц сообщества онлайн-сервиса. Первые три ссылки появились в реестре со 2 по 7 октября, а 9 октября — сразу семь.
8 октября Роскомнадзор объявил об ограничении доступа к мессенджеру Discord. В сообщении регулятора говорилось, что причиной блокировки стало нарушение законодательства, необходимого «для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях» и для вербовки граждан. Кроме того, Discord, как заявили в РКН, не удалил некий «запрещенный контент».