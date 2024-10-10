Площадь в Гамбурге назвали именем Анны Политковской

Площадь в Гамбурге по адресу Фельдрунненштрассе 67 назвали в честь российской журналистки Анны Политковской, сообщают «Новая газета» и «Новая газета Европа».

На табличке Политковская подписана как «журналистка, автор и правозащитница». Там также установили мемориальный камень с цитатой Политковской на русском и немецком языках: «Если я перестану писать, знайте — мои враги достигли своей цели».

Как уточняет «Новая газета», указатель и мемориальный камень находятся рядом со зданием фонда Die Zeit Stiftung Bucerius, который при поддержке городских властей реализовал эту идею.

На открытии присутствовали представители Сената Гамбурга, семью Политковской представлял ее сын Илья.

«Важно не забывать, что преступление до сих пор не раскрыто. Следствие не велось и не ведется. Заказчики не найдены, другие преступники, кроме исполнителей, не осуждены и это остается болью для нашей семьи, коллег мамы и огромного количества людей по всему миру. Но именно поэтому важно, что ее имя звучит здесь, на этой площади, и в других уголках мира. Это напоминание о том, что правда должна звучать. Для нашей семьи это не просто площадь. Это символ того, что свобода, правда и справедливость остаются фундаментальными ценностями. Мы запомним это место как напоминание о том, что люди, как и моя мама, продолжают вдохновлять, не боясь идти против течения ради правды», — сказал сын Политковской.

Журналистка «Новой газеты» Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде своего дома в Москве. По делу об убийстве осудили шестерых человек, они получили сроки от 11 лет лишения свободы до пожизненного заключения. 7 октября 2021 года истек срок давности по делу об убийстве Политковской, его заказчик так и не был назван.

Как пишет «Новая газета», площади имени Анны Политковской есть в Риме и пригороде Парижа, улица в Тбилиси и в итальянской Ферраре, парк в Карловых Варах, сад — в Москве и Милане.

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