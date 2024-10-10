Израильские военные нанесли авиаудар по зданию школы «Руфейда» в городе Дейр-эль-Балах в центре сектора Газа, которое после начала войны использовалось как укрытие для беженцев. Об этом сообщает The Times of Israel.

По данным ЦАХАЛ, террористы ХАМАС использовали здание как командный пункт.

В результате удара, заявили в палестинском Красном Полумесяце, погибли как минимум 28 человек, в числе которых женщины и дети, еще 54 получили ранения. Сколько среди погибших бойцов ХАМАС — неясно, отмечает The Times of Israel.

В израильской армии утверждают, что перед ударом предприняли «многочисленные шаги для снижения риска причинения вреда гражданскому населению, включая использование точных боеприпасов, воздушное наблюдение и дополнительные разведывательные данные».

В ЦАХАЛ неоднократно заявляли, что террористы ХАМАС используют для своих нужд здания школ и больниц в секторе Газа, прикрываясь находящимися там мирными жителями как живым щитом. Такие здания периодически подвергаются бомбардировкам, что приводит к многочисленным жертвам.

По данным Минздрава Газы, который подконтролен ХАМАС, жертвами израильских атак с начала войны стали более 42 тысяч человек. Эти данные невозможно независимо проверить; в ООН и Красном Кресте считают, что они в целом близки к реальности.