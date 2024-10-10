Суд в Подмосковье приговорил еще к двум годам лишения свободы бывшего главу Серпуховского района Александра Шестуна, сообщает ТАСС.

Шестуна признали виновным в нападении на сотрудника ФСИН. Сам он не признал вину, а в последнем слове заявил, что во время пребывания в колонии его много раз пытали.

С учетом нового приговора общий срок, который Шестун должен отбыть в колонии, достиг 17 лет.

В 2020 году Шестун получил 15 лет колонии по обвинениям во взяточничестве, отмывании денег, незаконном участии в предпринимательской деятельности и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, будучи главой Серпуховского района он через подставные фирмы покупал муниципальную землю по заниженным ценам.

Шестун находился в СИЗО с 2018 года. Свое дело он называл политически мотивированным. По заявлению Шестуна, ФСБ и администрация области давили на него, требуя не выставлять кандидатуру на очередных выборах.