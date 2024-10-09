В Турции заблокировали мессенджер Discord

В Турции суд по запросу Генеральной прокуратуры вынес решение о блокировке мессенджера Discord, сообщил министр юстиции Йылмаз Тунч.

В заявлении министра говорится, что мессенджер был заблокирован из-за подозрений в преступлениях, связанных с «сексуализированным насилием над детьми и непристойностью».

«Мы полны решимости защитить нашу молодежь и детей, залог нашего будущего, от вредных, криминальных публикаций в социальных сетях и интернете», — написал Тунч.

8 октября Discord заблокировали в России. В Роскомнадзоре пояснили, что доступ к Discord был ограничен из-за нарушений требования законодательства, которое «необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан, продажи наркотиков» и «в связи с размещением противоправной информации». В ведомстве также заявили, что направили мессенджеру требования удалить запрещенный контент, но некоторые материалы остаются доступными. Кроме того, Discord проигнорировал решение суда о штрафе за неудаление.

Авторы Z-каналов и российские «военкоры» раскритиковали решение о блокировке мессенджера. Они обращают внимание, что Discord используется российскими войсками для боевого управления и пишут, что из-за блокировки часть командных пунктов и штабов может остаться без трансляции с беспилотников, а никакой альтернативы мессенджеру нет.

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