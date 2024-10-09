В Лондоне пропалестинские активисты попытались заклеить картину Пикассо фотографией из Газы

Полиция задержала двух активистов пропалестинского движения Youth Demand, которые попытались наклеить фотографию из сектора Газа на картину художника Пабло Пикассо «Материнство» в лондонской Национальной галерее, сообщает AFP.

В рамках акции один активист наклеил на защитное стекло, которым закрыта картина, снимок плачущей матери из Газы, держащей на руках ребенка с кровью на лице. Фотография была сделана палестинским журналистом Али Джадаллой в 2023 году. На картине Пикассо тоже изображена мать с ребенком на руках.

Другая активистка разлила на пол под картиной красную краску. После этого она села рядом и заявила, что «Великобритания — соучастник геноцида», а британское оружие используется «для убийства палестинских семей». При задержании один из активистов также выкрикнул лозунг «Свободу Палестине». В Youth Demand заявили, что таким образом их соратники выразили требование движения ввести эмбарго на поставки оружия Израилю.

В галерее сообщили, что картина не пострадала. Зал, где находится полотно, временно закрыли для посетителей.

7 октября 2023 года террористы ХАМАС напали на Израиль и захватили в заложники более 250 человек. Еще около 1200 мирных жителей были убиты террористами. В ответ Армия обороны Израиля начала бомбардировки и наземную операцию в секторе Газа.

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