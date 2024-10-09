Террорист напал с ножом на жителей израильского города Хадера. Есть раненые

Террорист напал с ножом на жителей города в Израиле днем 9 октября, сообщает The Times of Israel со ссылкой на полицию. Нападение произошло в четырех разных местах в центре города.

По последним данным, ранения получили шесть человек, двое из них находятся в критическом состоянии, сообщил медицинский центр Хиллель Яффе. Медицинская служба Израиля «Маген Давид Адом», в свою очередь, сообщила, что ранены пять мужчин в возрасте от 50 до 70 лет.

После нападения террорист скрылся на мотоцикле. В полиции сообщили, что он «нейтрализован». В сети появились видео, как полицейские стреляют в подозреваемого, после чего задерживают его.

По словам источников, нападение совершил 36-летний гражданин Израиля Ахмад Джабарин из города .

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