ФСБ отчиталась о предотвращении теракта в здании управления МВД по Смоленской области. Пострадали двое полицейских и сам подозреваемый

В Смоленске предотвращена попытка совершения теракта в здании управления МВД по Смоленской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по региону.

По данным ведомства, 30-летний житель Тверской области попытался пронести в здание УМВД самодельное устройство под видом папки с документами. В главном управлении МВД по региону РБК рассказали подробности случившегося.

Мужчина зашел в административное здание управления и предпринял попытку подрыва самодельного взрывного устройства. В этот момент сотрудники полиции, входящие в состав дежурной смены, действуя четко, решительно и профессионально, в соответствии со служебными инструкциями, проявив при этом мужество и героизм, обезвредили мужчину.

При задержании подозреваемый пострадал. Два сотрудника полиции получили контузии. Их всех госпитализировали.

На месте происшествия, как отмечает ФСБ, работают взрывотехники. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о покушении на теракт (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 205 УК). О мотивах подозреваемого не сообщается.

До официального сообщения ФСБ местные издания и близкие к силовикам телеграм-каналы опубликовали видео взрыва предмета, который достали из автомобиля, припаркованного на улице Дзержинского в центре Смоленска рядом со зданием регионального МВД. По данным канала «ВЧК-ОГПУ», жителям города взрыв изначально объяснили учениями.

Mash пишет, что это автомобиль задержанного по подозрению в попытке теракта. Внутри машины «нашли что-то подозрительное и уничтожили на месте.